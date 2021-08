La crisi colpisce anche il Borussia Dortmund: -73mln dopo 9 bilanci in utile

Anche il Borussia Dortmund, uno tra i club più virtuosi al mondo, risente della crisi dovuta al Covid-19. La società giallonera ha reso noti i risultati commerciali dell'esercizio 2020/21, il secondo di seguito in perdita. In particolare si tratta di un rosso di 72,8 milioni, dopo i 44 milioni del 2020. Il reddito netto da attività di trasferimento è pari a 15,4 milioni, 25 milioni in meno rispetto all'esercizio precedente.