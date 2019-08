La Lega Serie A spinge Mertens sui social: "Puoi superare due mostri sacri come Hamsik e Maradona"

"Con 13 sigilli Dries Mertens può diventare il miglior goleador della storia del Napoli, superando mostri sacri come Marek Hamsik e Diego Armando Maradona. È tempo di fare la storia!". Così su Twitter scrive la Lega Serie A, che spinge Dries Mertens prima dell'inizio della nuova stagione per raggiungere il record di gol in azzurro.

