La Macedonia di Elmas vola agli Europei, prima volta nella sua storia

La Macedonia del Nord di Elif Elmas, per la prima volta nella sua storia, è alla fase finale di un campionato europeo. Questo grazie al jolly della Nations League che ha permesso alle squadre della Lega 4, per la cronaca, quelle dal ranking più basso, di avere diritto a un posto fra le migliori 24. A Tbilisi finisce 0-1 e a decidere non poteva che essere il giocatore con più presenze e più reti nella storia della nazionale, ossia Goran Pandev. Rete nata su azione tutta "italiana" che ha coinvolto Elmas e Nestorovski per chiudersi con la finalizzazione del genoano. Affiliata alla UEFA dal 1994, la Macedonia del Nord (Già Macedonia) ha sempre ottenuto nelle qualificazioni sia agli Europei che ai Mondiali risultati piuttosto modesti. Miglior piazzamento il terzo posto nel girone di qualificazione a Euro 2020, con la squadra finita cinque lunghezze sotto la Polonia.