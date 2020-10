La moviola del CdS - Perplessità sul contatto in area Lozano-Svensson

Dubbi su un rigore non concesso al Napoli. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza l'arbitraggio della sfida con l'Az: “L’uomo della serata – De Wit – che manda di traverso la prima a Gattuso, viene poi punito per un brutto intervento su Politano. E nel finale fa anche ammonire Koulibaly: qui invece resta qualche dubbio. Lo stesso Osimhen è protagonista nell’azione in cui il Napoli chiede un rigore: la dinamica, però, non è tale da punire Svensson per il tocco col braccio. Qualche perplessità in più, nel finale, per il contatto tra lo stesso Svensson e Lozano“.