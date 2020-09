La Premier League ha votato: stop alle 5 sostituzioni, quest'anno si torna ai 3 cambi

La Premier League, spiega Sky Sports UK, ha votato contro il mantenimento delle 5 sostituzioni nel campionato che sta per iniziare. La Fifa aveva dato il via libera alle 5 sostituzioni anche in questa stagione, ma i rappresentanti delle 20 squadre di Premier hanno detto no in un incontro nella giornata di oggi. In Inghilterra, quindi, le sostituzioni torneranno ad essere 3 come in passato.