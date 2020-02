La Reggina di Denis vince ed inguaia il Bari: pugliesi costretti ai playoff per la promozione

Il Bari di Luigi De Laurentiis, come noto, è in corsa per la promozione in Serie B, e la sfida di ieri tra Reggina e Ternana rappresentava un episodio importanti per il destino dei galletti. La squadra calabrese, che vanta tra le proprie fila anche l'ex azzurro German Denis, ha battuto di misura la Ternana con la rete di Liotti.

Con questo successo la capolista si porta a + 8 sul Bari, solitario al secondo posto. A tre lunghezze dai biancorossi ci sono appaiate il Monopoli e la squadra di mister Gallo, e con il risultato di stasera i pugliesi dovranno passare obbligatoriamente per i playoff, rinunciando cosi alla promozione diretta.