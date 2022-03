La Russia non si ferma: si raduna nonostante la sospensione dalle competizioni internazionali

Nonostante la Russia, così come tutti i club, sia stata esclusa dalle competizioni internazionali dopo l'invasione dell'Ucraina il lavoro della Nazionale di calcio non si ferma.

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Nonostante la Russia, così come tutti i club, sia stata esclusa dalle competizioni internazionali dopo l'invasione dell'Ucraina il lavoro della Nazionale di calcio non si ferma. Il ct Valery Karpin infatti nella giornata di oggi ha convocato tre nuovi calciatori al posto di alcuni elementi costretti a lasciare il ritiro per probelmi fisici. Il commissario tecnico russo ha convocato il portiere del Rostov Sergei Pesyakov, il centrocampista del Rubin Konstantin Kuchaev e l'attaccante della Dynamo Konstantin Tyukavin, mentre sono tornati casa Alexander Erokhin dello Zenit, Fedor Smolov e Arsen Zakharyan della Dinamo e Anton Zabolotny del CSKA.

Il ritiro della squadra ha preso il via oggi a Mosca e terminerà il 27 marzo. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Matvey Safonov (Krasnodar Krasnodar), Anton Shunin (Dynamo Mosca), Alexander Selikhov (Spartak Mosca), Sergey Pesyakov (Rostov)

Difensori: Georgy Jikia (Spartak Mosca), Kirill Zaika, Sergey Terekhov (Sochi), Maxim Osipenko (Rostov), Danil Krugovoy, Alexei Sutormin, Dmitry Chistyakov (Zenit San Pietroburgo), Ilya Samoshnikov (Rubin Kazan), Igor Diveev (CSKA Mosca).

Centrocampisti: Dmitry Barinov, Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Mosca), Vladislav Sarveli, Anton Zinkovsky (Krylya Sovetov Samara), Daniil Fomin (Dynamo Mosca), Alexei Ionov (Krasnodar Krasnodar), Daler Kuzyaev, Andrey Mostovoy (Zenit San Pietroburgo), Zelimkhan Bakaev (Spartak Mosca), Danil Glebov (Rostov), Konstantin Kuchaev (Rubin Kazan).

Attaccanti: Konstantin Tyukavin (Dinamo Mosca), Ivan Sergeev (Zenith San Pietroburgo).