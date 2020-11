La Slovacchia di Lobotka sempre più ultima, sconfitta contro la Rep. Ceca

Non se la passa benissimo la Slovacchia dell'ex azzurro Marek Hamsik ma anche di Stan Lobotka, quest'ultimo schierato come titolare nella sfida di stasera contro la Repubblica Ceca. Un altra sconfitta per la squadra del ct Tarkovic, ed un ultimo posto pericoloso nel girone di Nations League. I gol di Tomáš Souček e Zdeněk Ondrášek hanno deciso la partita. Lobotka in rimasto in campo per 62' minuti, protagonista di una prestazione opaca, e sostituito da Patrik Hrošovsky.