Lavezzi sarà ospite di una trasmissione: ecco dove vederla

vedi letture

Un ospite eccezionale mercoledì 2 aprile a Terzo Tempo Calcio Napoli in onda su Televomero alle ore 21. Il Pocho Ezequiel Lavezzi sarà ospite in studio per tutta la puntata. L'ex attaccante del Napoli e idolo dei tifosi azzurri ha scelto la produzione di Raffaele Carrella per la sua prima presenza dal vivo in una trasmissione locale e sarà accolto da Jolanda De Rienzo e il suo parterre.

Per l'occasione Terzo Tempo offrirà ai suoi telespettatori una puntata speciale con il Pocho protagonista: Lavezzi risponderà alle domande del pubblico da casa, interagirà con il parterre in studio e rilascerà un'intervista esclusiva che ripercorrerà la sua straordinaria carriera, la sua vita e il rapporto speciale con la città di Napoli e i suoi tifosi. Per il Pocho anche una sorpresa speciale.