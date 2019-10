Lega , oggi riunione su trattativa con Mediapro per diritti tv: offerta da oltre 1 miliardo l'anno

Riunione in Lega Serie A oggi a Milano alle 12. All'ordine del giorno la trattativa con Mediapro che ha offerto 1 miliardo e 150 milioni annui (oltre a 78 milioni di costi di produzione e 55 di diritti d’archivio) per realizzare in partnership con la Lega il canale della Serie A a partire dal 2021. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport non ci sarà però alcuna votazione su Mediapro, visto che serve altro tempo per valutare il tutto e per chiarire alcuni punti, dalle tempistiche alle garanzie al business della pubblicità. In ogni caso, i diritti tv del campionato verranno offerti pure al mercato (Sky e altri) con un bando nel primo semestre 2020.