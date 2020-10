Lega Pro, stop al campionato Primavera: sarà sospeso fino al 24 novembre

La Lega Pro ha deciso di sospendere fino al 24 novembre il campionato Primavera. La decisione è stata presa dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli coadiuvato dal presidente della Figc Gabriele Gravina, da Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A e dal presidente della Lega di Serie B Mauro Balata. Il continuo aggravarsi della situazione epidemiologica del Paese ha portato il Governo a emanare una serie di misure restrittive volte al contenimento del Covid-19 comprese nell’ultimo Dpcm, in vigore fino al 24 novembre. Il presidente Ghirelli ha spiegato i motivi che hanno portato alla sospensione: “Dobbiamo agire per preservare la salute dei nostri giovani atleti e nel contempo evitare un ulteriore aggravio di costi per le nostre società che stanno già subendo danni devastanti. La Figc ha sospeso i campionati giovanili. E anche noi come Lega Pro sospendiamo per il momento le gare in programma dal 31 ottobre al 24 novembre del Campionato Primavera 3-Dante Berretti”.