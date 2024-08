Ufficiale Lega Serie A, annunciati i colori di tutte le divise: per il Napoli terza maglia grigia

vedi letture

La Lega Serie A ha ufficializzato in un comunicato tutti i colori delle divise delle squadre della massima serie. Per ogni squadra è indicato il colore sia della prima che della seconda e terza divisa. Per il Napoli c'è la prima divisa azzurra con pantaloncini bianco e azzurri, la seconda divisa totalmente bianca e per la terza figura come colore il grigio sia per la maglia che per i pantaloncini ed i calzettoni. Diffusi anche i colori delle maglie dei portieri. Clicca qui per il documento integrale