Leicester-Napoli, ecco dove vederla in tv e streaming

Leicester-Napoli, prima gara per per gli azzurri dell'Europa League 2021-2022 si giocherà domani, 16 settembre, con calcio d'inizio alle ore 21:00. La sfida del Gruppo C, stesso girone del Legia Varsavia che oggi ha battuto lo Spartak Mosca 1-0, e si disputerà al Leicester City Stadium.

DOVE VEDERLA - La gara sarà trasmessa in diretta tv su DAZN: basterà scaricare l'app su una moderna smart tv, oppure, per quanto riguarda i normali televisori, tramite una console Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o ancora attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Clicca il seguente link per attivare il tuo abbonamento a DAZN e vedere tutte le partite del Napoli di questa stagione.

L'alternativa per vedere Leicester-Napoli in diretta tv è Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Leicester-Napoli sarà disponibile anche in streaming su DAZN e su Sky Go, il servizio offerto da Sky ai propri abbonati: occorrerà scaricare l'app su pc, smartphone o tablet. Non è prevista diretta TV in chiaro su TV8.