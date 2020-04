Liga, bozza del protocollo d'azione per tornare all'attività sportiva: test per tutti i giocatori ed altre misure

La Liga ha inviato ai club una bozza del protocollo d'azione che dovranno seguire per poter riprendere, gradualmente, la competizione. Secondo quanto riportato da Cadena Cope infatti, si tratta di una bozza di 19 pagine che si divide in tre fasi. Nella prima fase i giocatori si alleneranno singolarmente, poi se tutto andrà bene e non ci saranno contagi, ci saranno sessioni in gruppi di 8. Poi, più tardi, la terza fase, con allenamenti in gruppo e con il pallone.

Il protocollo, ancora in fase di bozza, includerebbe test per il COVID-19 per tutti i giocatori, staff tecnico e membri della famiglia dei calciatori. Il protocollo stabilisce anche che deve essere definita una struttura di allenamento isolata dal resto delle altre strutture. Il contatto con il personale deve essere minimo.