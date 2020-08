Liga, campionato al via il 13 settembre, eccezione per chi ha giocato in coppa

Il Consiglio di Amministrazione di Primera e Segunda Division spagnola si è riunito oggi per decidere le date per la stagione sportiva 2020-21. Manca il comunicato ufficiale ma il massimo campionato inizierà sabato 13 settembre con una deroga per i club che sono stati impegnati nelle coppe europee ad agosto, come Real Madrid, Atlético Madrid e Getafe che dovrebbero cominciare dalla seconda giornata, Barcellona e Siviglia dalla terza. Anche la vincente di Girona-Elche, che decreterà l'ultima promossa in Liga, inizierà più tardi. La data conclusiva del torneo è prevista per il 23 maggio.