Liga, meno presenze nelle sale e separatori in vetro: come può cambiare il VAR alla ripresa

Cambi in vista all'interno del VOR (Video Operation Room). Il Comitato Tecnico degli Arbitri spagnoli sta correndo ai ripari per cercare di mettere in sicurezza gli ambienti dove opera il VAR per le partite di Primera e Segunda Division. In attesa di conoscere quali saranno le direttive da adottare il CTA, si legge su Marca, applicherà alcune misure di sicurezza all'interno della Ciudad del Futbol de Las Rozas.

Personale ridotto al minimo - Nella struttura ci sono otto sale con quattro persone all'opera: uno addetto al VAR, un AVAR, un operatore e un tecnico, figura che potrebbe anche operare in un'altra stanza. Il fatto poi che le partite verranno giocate con orari più ravvicinati rispetto al normale svolgimento della Liga può indurre il CTA a far utilizzare più sale agli arbitri. Verranno inoltre utilizzati dei divisori in vetro, come quelli che vengono utilizzati nelle farmacie.