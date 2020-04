Ligue 1, il piano di Aulas: play-off in tre fasi per il titolo e la qualificazione in Champions

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas non si rassegna alla decisione del Governo francese sullo stop alla Ligue 1 e rilancia con l'idea play-off in tre fasi. Il numero uno della società transalpina ha inviato un documento, secondo quanto riportato da L'Equipe, alla Federazione francese e alla UEFA per terminare la stagione 2019-2020.

La proposta riguarderebbe le squadre dal primo al quindicesimo posto: le ultime sei disputerebbero un turno ad eliminazione diretta, con tre squadre qualificate alla seconda fase. In questo step le 12 compagini restanti verrebbero divise in quattro gironi da tre: torneo triangolare per ogni girone con le prime due classificate che accedono alla terza fase.

Nell'ultimo step si sfideranno 8 squadre in un tabellone ad eliminazione diretta: la vincitrice diventerebbe campione di Francia, mentre la finalista conquisterebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Si disputerà anche una finale per il terzo e quarto posto, con la vincente che andrà in Champions e la perdente in Europa League. Una proposta che potrebbe essere accolta per poter assegnare il titolo e tutti i posti disponibili nelle competizioni europee.