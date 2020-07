Lille, situazione economica delicata: ottenuta proroga sulla documentazione al revisore dei conti

Mentre la trattativa per Victor Osimhen non ha ancora avuto la fumata bianca definitiva, arrivano altre novità riguardo il Lille e la difficile situazione economica del club francese. Proprio il Lille, infatti, ha ricevuto una proroga sulla documentazione del revisore dei conti francese, come comunicato dal sito ufficiale della Federcalcio francese: una situazione, dunque, in divenire, e che potrebbe avere anche delle ripercussioni sull'affare Osimhen.