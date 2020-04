Lo sfogo di Federica Pellegrini: "Non esiste solo il calcio, ma tanti altri sport in difficoltà"

La nota nuotatrice italiana Federica Pellegrini è intervenuta ai microfoni di Radio 24, nella trasmissione Tutti Convocati: "Mi dispiace sentir parlare solo di calcio in questi giorni, perché esistono anche tutti gli altri sport. È logico, il calcio muove tanti soldi, ma mi sarebbe piaciuto sentir parlare anche degli altri movimenti. La salute viene prima di tutto, ma se si ricomincia ad aprire, facciamolo almeno per lo sport professionistico. Per noi cambia tanto star fermi un weekend oppure un mese e mezzo. Perdiamo tantissimo lavoro. Speriamo di poter riprendere dopo il 3 maggio".