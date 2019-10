Lo strano caso di Cannavaro, "sospeso" dal presidente del Guangzhou: il motivo

Fabio Cannavaro è stato "sospeso" dal ruolo di allenatore del Guangzhou Evergrande. O meglio: è stato invitato, dal presidente del club, a partecipare a un corso di management che si terrà lunedì presso la scuola di proprietà dello stesso club. In sua assenza, la guida della squadra sarà affidata a Zheng Zhi, titolarissimo nel centrocampo della formazione di Fabio, calciatore di grande esperienza con oltre 100 presenze nella nazionale cinese. L'allontantamento di Cannavaro, deciso in seguito al pareggio per 2-2 nell'ultima sfida di campionato, pare essere stato deciso dal presidente del Guangzhou, insoddisfatto delle recenti prestazioni dei suoi. Lo riporta il giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.