Lobotka alla ricerca della migliore condizione, con la Roma un primo segnale incoraggiante

Tanti problemi in questo avvio di stagione per Stan Lobotka, uno di quei giocatori che subito le maggiori critiche soprattutto per uno stato di forma che in avvio è parso particolarmente precario. Lo slovacco, però, sta continuando a lavorare e già contro la Roma è parso un giocatore diverso, anche in fisicità.

Se poi i risultati sul campo si leggono con i numeri, Lobotka ieri ha registrato un dato interessante ed importante per il futuro: ieri l'ex Celta Vigo è stato il giocatore che in campo ha mantenuto la velocità più alta in corsa (9.3 kh/h in media), staccando anche il secondo degli azzurri Fabiàn (8.2) o il primo dela Roma Villar(8).