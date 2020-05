Lombardia, minacce e insulti online: il governatore Fontana sotto scorta

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, da due giorni è sotto scorta dopo minacce via social e dopo pesanti insulti comparsi su due murales a Milano. La decisione di assegnare al governatore un agente e un'auto è stata presa dalla prefettura di Varese per "il clima incandescente" nei suoi confronti nella regione. Intanto scendono in tutta Italia contagi e decessi dovuti al coronavirus. Lo riporta TgCom24.