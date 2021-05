Il Napoli cala il poker al minuto 79' con Lozano! Lancio in profondità per Osimhen, che apparecchia per Lozano: tap-in vincente del messicano, ma si alza la bandierina per fuorigioco dell'ex Lille. Dopo il controllo al Var, la rete è stata poi convalidata: 4-1 Napoli!