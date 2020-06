Lutto nel mondo del calcio, è scomparso Pierino Prati

Nuovo lutto per il calcio italiano. All’età di 73 anni, è infatti scomparso Pierino Prati, campione d’Europa con l’Italia nel 1968 e finalista al Mondiale del 1970. Tra i primi a darne l’annuncio, Bruno Conti, suo compagno in nazionale nonché ai tempi della Roma (82 partite in giallorosso per Prati, che ha legato la sua carriera anche e soprattutto alla maglia del Milan).