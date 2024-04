Lutto nel mondo delle tv campane: scomparso il produttore de 'Il Bello del Calcio'

La redazione de 'Il Bello del Calcio' comunica sul proprio sito la scomparsa di Alfonso Quaranta.

La redazione de 'Il Bello del Calcio' comunica sul proprio sito la scomparsa di Alfonso Quaranta: "Con il cuore colmo di tristezza, la famiglia de Il Bello del Calcio comunica la scomparsa di Alfonso Quaranta, ideatore e produttore dei fortunati programmi che da quindici anni ormai ci accompagnano.

La storia di Alfonso parte da lontano: da illuminato imprenditore nel settore automobilistico e in quello della ristorazione, fino all’approdo in tv con il format de 'Il Bello del Calcio' – che in pochi anni è riuscito subito a imporsi tra le emittenti campane chiamando a sé le migliori attenzioni anche nazionali – e qualche anno più tardi di 'Giochiamo d’Anticipo'.

Grazie alle geniali trovate e alla sua passione mai tramontata fino all’ultimo giorno, Alfonso è stato un faro sin dal primo momento per tutti noi che lo abbiamo accompagnato dentro e fuori le scene, prima, dopo e durante la messa in onda dei programmi che ha sempre seguito ogni giorno della sua vita lavorativa. Grazie anche e soprattutto al suo lavoro, le nostre trasmissioni hanno sempre offerto e ancora offrono ai nostri numerosi telespettatori ospiti di calibro nazionale e internazionale, per raccontare con lucidità, arguzia e professionalità le vicende relative al calcio napoletano e nazionale in toto.

Non dimenticheremo in alcun modo i suoi insegnamenti e proveremo ogni volta a onorare la sua memoria. Il Bello del Calcio e Giochiamo d’Anticipo sono creature nate dalla sua volontà e dalla sua passione per quel calcio che ha sempre seguito con discrezione e educazione, negli ultimi anni già condiviso con l’attività e il lavoro di Claudia Mercurio, ideatrice con lui dei format, conduttrice e parte integrante di quella produzione che da oggi accelera nella memoria di Alfonso.

Il suo essere vulcanico e ribelle, il suo essere sognatore innamorato del lavoro, proveremo a riversarlo ora nel nostro lavoro quotidiano, con la missione di offrire sempre ai nostri telespettatori il programma migliore anche nei prossimi anni. Proprio come ci ha insegnato lui".