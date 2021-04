Lutto per la famiglia di Higuain: morta la mamma Nancy all'età di 64 anni

È deceduta ieri all'età di 64 anni Nancy Zacarias, madre dell'attaccante dell'Inter Miami con un lungo passato in Italia tra Napoli, Juventus e Milan, Gonzalo Higuain. È morta a causa delle conseguenze di una grave forma di cancro contro cui lottava da più di 4 anni, dai tempi in cui il calciatore giocava in Serie A. Gonzalo e il fratello Federico, entrambi in forza alla squadra di Beckham in MLS negli Stati Uniti, si sono precipitati al capezzale della madre una volta venuti a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni. Il terzo fratello Nicolas, agente degli altri due Higuain, aveva spiegato ai tempi della Vecchia Signora il motivo di un repentino rientro in patria del Pipita dichiarando: "Nostra madre combatte contro un cancro da molti anni e non fermerà la sua battaglia contro la malattia, chiediamo un po' di rispetto e considerazione".