Manchester City, dopo la sanzione della Uefa scoppia il caso bonus Champions

In casa Manchester City sono giorni complicati. L'esclusione dalle Coppe per le prossime due stagioni ha amplificato i rumors intorno a un addio di Pep Guardiola e ci sarebbero problemi legati ai bonus Champions, inseriti nei contratti di diversi calciatori. Secondo il Daily Mail, sarebbero già in corso delle trattative con i giocatori e i loro agenti per trovare un'intesa in questo senso. La buona notizia per il City è invece che non sono presenti clausole sulla partecipazione alle competizioni europee nei contratti commerciali, incluso quello da 65 milioni annui con la Puma.