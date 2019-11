Mancini sui possibili convocati a EURO2020: "Ho ancora uno, due dubbi ma il gruppo è fatto"

Dal palco del Social Football Summit, il ct della Nazionale, Roberto Mancini ha parlato dei possibili 23 convocati per Euro 2020: "In questo momento il gruppo è quello, ho uno o due dubbi, non contando gli infortuni. Qualcuno purtroppo non sarà convocato, è la fase finale, ma quelli sono i convocati, 23, non ne possiamo portare di più. Lo meriterebbero 34-35, quelli che hanno contribuito a farci passare".