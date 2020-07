Marca - Real, nessun acquisto quest'anno: serve rientrare di oltre 200 milioni

Il Real Madrid non farà acquisti durante la prossima finestra di calciomercato. A scriverlo oggi è il quotidiano spagnolo Marca, secondo il quale il grave impatto economico dell'emergenza Coronavirus obbligherà i blancos a rientrare di oltre 200 milioni di euro attraverso le cessioni (Gareth Bale in primis) e anche a non spendere per l'arrivo al Bernabéu di nuovi calciatori. Se fosse confermato, le operazioni galactiche che si vociferano ormai da mesi sarebbero rimandate all'estate 2021-2022.