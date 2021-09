Marsiglia, ancora problemi per Milik: il polacco in campo tra un mese

Il Marsiglia ha cercato invano una punta per completare il reparto offensivo, attualmente privo dell'infortunato Arkadiusz Milik. E proprio le condizioni dell'ex attaccante del Napoli destano qualche preoccupazione: secondo La Provence, il polacco riprenderà ad allenarsi in gruppo dopo la sosta delle Nazionali ma tornerà in campo solo tra un mese. Il club francese, comunque, non ha intenzione di affrettare i tempi: conoscendo la fragilità del giocatore, non verrà preso alcun rischio per non compromettere la stagione.