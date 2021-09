Marsiglia, Milik sempre out per infortunio: domani possibile esordio?

L'Olympique Marsiglia si prepara ad accogliere il Galatasaray nella sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League (stesso gruppo della Lazio). Dopo il pareggio di Mosca contro la Lokomotiv, la squadra di Sampaoli va a caccia del primo successo e potrà farlo contando su un gradito rientro: Arkadiusz Milik, che ha subito un infortunio al menisco del ginocchio sinistro alla fine della scorsa stagione, non è ancora sceso in campo in quella attuale ma domani potrebbe essere della partita. Il polacco ha ripreso da qualche settimana gli allenamenti in gruppo e ha preso parte alla seduta di questa mattina.