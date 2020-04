Massa Carrara, crolla ponte sulla SP70: coinvolti due furgoni

Le cattive notizie non arrivano mai da sole. L'ultima è di qualche minuto fa. Un ponte è crollato ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70. Il ponte si trova in località Albiano e collega la Sp 70 con laSp 62. Nel crollo, secondo Rai News, sarebbero rimasti coinvolti due furgoni. C'è un ferito trasportato in codice giallo all'ospedale. Sarebbe il conducente di uno dei due furgoni. L'altro sarebbe invece rimasto praticamente illeso a parte lo choc. La causa del crollo potrebbe essere stata una esplosione dovuta a una fuga di gas (che passa in tubazioni sotto al ponte).