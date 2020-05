Mediaset - Uefa, cambia la deadline per i campionati: slitta la data per presentare piani e format

Arrivano ancora novità per quanto riguarda il calcio, stavolta direttamente dai piani alti dell'Uefa. Come riportato dalla redazione di Sportmediaset, infatti, sta per cambiare la deadline Uefa per la ripartenza, aspetto che ovviamente darebbe un vantaggio alla Serie A: "Dalla Uefa arriva un assist... per la Serie A. Non è più perentorio infatti il termine del 25 maggio per presentare i piani di ripartenza dei campionati. Le federazioni dovranno comunicare se e con quale format concluderanno la stagione prima del Comitato esecutivo Uefa del 17 giugno, inizialmente in programma il 27 maggio. Lo precisano fonti della stessa Uefa, all'indomani dell'annuncio del posticipo della riunione dell'organo di governo del calcio europeo".