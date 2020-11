Melito, morto per Covid il sindaco Amente: incontrò ADL per il nuovo stadio

Lutto a Melito, morto il sindaco Antonio Amente per covid. Il primo cittadino è deceduto in ospedale. Lo stesso sindaco, lo scorso 11 novembre, con un post su facebook aveva informato i cittadini di essere positivo al virus e ricoverato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano a causa di una crisi respiratoria. Le sue condizioni erano stabili ed era monitorato costantemente dal personale medico. Amente in passato incontrò De Laurentiis per il nuovo stadio.