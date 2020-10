Merchandising SSC Napoli sempre più ricco! Tante le novità fuori dal campo

Gli ottimi risultati di inizio stagione alimentano le aspettative sul Napoli di Mr Gattuso e lo proiettano verso obiettivi importanti, una squadra a bottino pieno che si conferma solida e combattiva. La rosa sembra quasi completa, date quasi per assodate le permanenze di Koulibaly e di Milik, Giuntoli sta cercando il centrocampista in grado di puntellare gruppo completo al 99%. L’entusiasmo è già alle stelle ed i tifosi, impossibilitati ad assistere alle partite causa Covid, seguono la squadra con attenzione e puntano in alto. Assistendo agli allenamenti ed alle partite hanno potuto vedere le tante novità introdotte quest'anno, innovazioni che si fanno notare al di là del calcio giocato, come le nuove collezioni di abbigliamento Calcio Napoli che accompagneranno i giocatori in tutte le competizioni. Il merchandising SSC Napoli però, oltre all'abbigliamento, comprende tantissimi accessori che possono impreziosire lo stile dei grandi appassionati partenopei. Accessori come quelli della linea di pelletteria ufficiale realizzata da Enzo Castellano, partner storico della società azzurra, che produce accessori di grandissima qualità a marchio SSC Napoli, grazie al grande impegno dei suoi designer, da sempre attenti ai gusti degli appassionati.

Accessori come cinture e portafogli SSC Napoli, comode e pratiche idee regalo, utili in qualsiasi occasione oppure borse, scaldacollo e cappelli del Napoli, elementi che impreziosiscono l'outfit del tifoso Napoletano, sempre attento allo stile e desideroso si sfoggiare la fede per la squadra azzurra. Elementi imprescindibili per chi ha sangue azzurro nelle vene, accessori molto utili come il borsello del Napoli, realizzato sia in pelle che in materiali sintetici nelle versioni più economiche, da utilizzare nella vita di tutti i giorni, al lavoro o nel tempo libero. Per viaggiare o per andare a scuola invece, ci sono i borsoni e gli zaini SSC Napoli ufficiali, molto curati nei dettagli e nelle rifiniture. Prodotti disponibili su Napoli Store, il portale dove è possibile trovare tutto il necessario per diventare un perfetto fan della squadra partenopea, abbigliamento, gadget e accessori che accontentano tutti, anche i tifosi più esigenti.

Clicca qui per scoprire i dettagli