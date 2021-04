Rete del 4-0 meravigliosa alla Lazio per Dries Mertens! Con questo gol, Dries Mertens sale a 135 reti come leader della speciale classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli. Il belga supera anche un altro record: è il miglior marcatore con la maglia del Napoli in Serie A, raggiunto Vojak.