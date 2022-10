Mertens si sblocca: primo gol col Galatasaray, a segno anche Icardi

Prima volta in Turchia per Dries Mertens e Mauro Icardi, entrambi a segno nel 2-2 tra il Galatasaray e l'Alanyaspor

Prima volta in Turchia per Dries Mertens e Mauro Icardi, entrambi a segno nel 2-2 tra il Galatasaray e l'Alanyaspor, capace di rimontare l'iniziale 2-0 del Cim-Bom grazie anche all'espulsione alla mezz'ora di Boey. Serata comunque memorabile per l'ex interista, tornato protagonista in campo dopo i pettegolezzi sulla sua vita privata delle ultime settimane: l'argentino ha prima servito un assist al bacio al belga, siglando poi il raddoppio con freddezza davanti al portiere avversario.