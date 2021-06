Messi fa 147 nel giorno "Maradoniano": raggiunto Mascherano, è il più presente in Nazionale

Nel giorno più "Maradoniano" di tutti, quello in cui si celebrano i 35 anni dal Gol del secolo firmato dal Pibe contro l'Inghilterra nei Mondiali di Messico '86, Lionel Messi ha fatto segnare un altro record: ha raggiunto Mascherano nella classifica dei più presenti con la Nazionale argentina. Contro il Paraguay, infatti, il fuoriclasse del Barcellona ha tagliato il traguardo delle 147 presenze in Nazionale e ha voluto celebrare il momento con un post social: "Un'altra vittoria importante per continuare a crescere. Orgoglioso di aver potuto indossare la maglia biancoazzurra tante volte come il mio amico Mascherano, a cui voglio molto bene e che ho sempre rispettato e ammirato".