Milan, Pioli segue gli allenamenti col drone. A Napoli torna titolare Rebic

Domani sera, nella sfida tra Napoli e Milan sulla panchina rossonera ci sarà Daniele Bonera. Il tecnico Stefano Pioli ed il suo vice sono ancora positivi al Covid-19 e non saranno al San Paolo, seguiranno la partita dal televisore di casa. Ovviamnente anche ieri l’allenatore del Milan non era presente a Milanello per preparare la gara, ma ha potuto seguire tutta la seduta al meglio grazie alla tecnologia. Un drone infatti anche ieri ha sorvolato il campo durante la sessione per permettere a Pioli di essere più “vicino” alla squadra e alle fase salienti di gioco. Altro contrattempo per i rossoneri è l'infortunio di Rafael Leao, rientrato dagli impegni col Portogallo Under 21con una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Anche per questo motivo, nei tre dietro a Zlatan Ibrahimovic ci sarà quasi certamente Ante Rebic, oramai tornato al top.