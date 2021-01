Milik, esordio amaro in Ligue1: l'ex Napoli perde 3-1

Arek Milik, nuovo attaccante dell'Olympique Marsiglia, ha fatto il suo esordio con il club francese nella sfida contro il Monaco. Allo Stade Louis II di Montecarlo, l'ex attaccante del Napoli è entrato in campo al 59' del match valido per la ventunesima giornata di Ligue1 sul risultato di 1-1, sostituendo l'attaccante argentino Di Benedetto. Non fortunata la prima gara del polacco con i marsigliesi, infatti da un calcio d'angolo arriva il gol del 2-1 di Tchouameni, con la palla che passa proprio sulla testa di Milik. Il Monaco segna ancora nel finale con l'ex Inter Jovetic e vince la sfida con l'OM 3-1.