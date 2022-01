Milik ha già perso il posto al Marsiglia: "Gioco poco e così segnare è difficile"

Arkadiusz Milik non è sceso in campo nella vittoria del Marsiglia sul campo del Lens. L'ex attaccante del Napoli ha realizzato un solo gol in campionato e l'arrivo di Cedric Bakambu (titolare e a segno) aumenta il disagio, ben spiegato ai microfoni di Canal+Polonia: "A volte guardo l'orologio: in 20 minuti ho ricevuto solo due passaggi, sempre con un avversario alle spalle. Questo diminuisce la fiducia. Con l'allenatore cerchiamo soluzioni, ma il fatto che non abbiamo tante occasioni per segnare è un problema evidente. Bakambu? Possiamo giocare insieme".