Ministero Economia, Villarosa: "Giusto il via al calcio, dà lavoro a tanta gente. Sui tifosi allo stadio..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Alessio Mattia Villarosa, sottosegretario al ministero dell’economia e parlamentare M5S.

Calcio, ripartenza e aiuti del governo? Il calcio dà lavoro a tante persone, ci siamo presi la responsabilità di farlo partire prima di tante altre attività. Per i collaboratori sportivi abbiamo introdotto nel Decreto Rilancio il contributo dei 600 euro. Per chi ne rimarrà fuori c’è il Reddito di Emergenza. Il mondo del calcio riparte con paletti di un certo tipo, non è possibile però far ripartire il calcetto, però, a questo settore va la nostra solidarietà come a tutti quelli che per motivi sanitari non possono ripartire e non hanno avuto lo stesso slancio per anticipare i tempi che ha avuto il calcio, di cui riconosciamo anche l’elemento sociale e di svago che può far bene alle persone.

Tifosi allo stadio? Spero proprio di sì. C’è chi dice che la storia di questo virus finirà, che diventerà come un’influenza normale. Non tornare ad assembrarci per gli essere umani credo sia una cosa impossibile. Sono convinto che sia una cosa passeggera ma nel caso troveremo il modo, altrimenti si finisce di vivere”.