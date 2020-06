Modifiche UEFA, ad agosto non giocheranno i nuovi acquisti: novità anche sui cambi

Giornata molto importante per le sorti del calcio Europeo. L'esecutivo dell'UEFA ha dato le linee guida per il ritorno in campo dei club in Champions ed Europa League affermando che le squadre saranno autorizzate a registrare tre nuovi giocatori nella loro Lista A per il resto della stagione 2019/20, a condizione che tali giocatori siano già registrati e idonei per il club dall'ultima scadenza di registrazione (3 febbraio 2020 per UEFA Champions League e UEFA Europa League. L'elenco A potrà contenere solo un massimo di 25 giocatori e non sarà possibile per i club registrare i giocatori appena trasferiti. La UEFA fa sapere quindi che non si potranno aggiungere calciatori acquistati questa estate per le competizioni valide per la stagione 2019/20, ma solo giocatori già tesserati.

RITORNO AI 3 CAMBI - Il prossimo anno si tornerà alle 3 sostituzioni fa sapere l'UEFA, mentre in tutte le restanti partite della stagione 2019/2020 saranno consentiti i 5 cambi

