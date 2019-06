Montero torna in Italia, la scelta della Sambenedettese suggerita da due ex Napoli

Paolo Montero, nuovo allenatore della Sambenedettese, come riportato da tuttosamb.it, avrebbe svelato che a suggerirgli di provare l'avventura da allenatore in Italia in una piazza importante come quella marchigiana, sarebbero stati due ex suoi colleghi che hanno calcato i campi della Serie A. Ovvero Marcelo Zalayeta, che ha giocato con Juventus, Napoli e Bologna, e Ezequiel Lavezzi, ex attaccante anche lui dei partenopei. Entrambi avrebbero caldeggiato l'opzione Sambenedettese, ambiente adatto per Montero per affermarsi nel nostro Paese.