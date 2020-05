Moratti ribadisce: "Il virus è una cosa seria, pensiamo direttamente al prossimo campionato"

"Conte ci mette l'anima ed è bravo. Ci spero molto. Zhang è un ragazzo sensibile e intelligente, che ha affrontato la cosa con grande serietà e un senso del dovere fortissimo". Intervenuto ai microfoni de La Politica del Pallone su Gr Parlamento, l'ex patron Massimo Moratti ha parlato di Inter a 360°, toccando anche il tema mercato: "Lautaro? Dipende dalla sua volontà. Haaland? Abbiamo già Lukaku. Tonali è un'ottimo giocatore, ma noi abbiamo Sensi".

Nel ricordare i 10 anni del Triplete con José Mourinho in panchina, Moratti parla anche della similitudine con Conte: "E' difficile fare similitudini fra allenatori, sono due professionisti serissimi ma lavorano tanto con grande intensità. Ci credono tantissimo".

Per quanto riguarda la ripresa del campionato, l'ex presidente dell'Inter ribadisce quanto dichiarato a fine aprile. "Da un punto di vista sportivo si sta creando un mostro, perché fare 20 partite in un mese metterà a rischio di infortuno i giocatori. Da un punto di vista sanitario non sono un medico e non lo so, ma i giocatori giustamente temono di portare la malattia in famiglia. Io avrei ancora un po' di pazienza, puntando direttamente al prossimo campionato. Penso che mettendosi intorno ad un tavolo si troverebbe un accordo anche con le tv per finire qui questo campionato. Considero il virus ancora una cosa seria e dobbiamo fare attenzione".