Moratti vota no alla ripresa del campionato: "Io finirei qui. E' pericoloso continuare!"

Massimo Moratti, ex patron nerazzurro, ha parlato ai microfoni de La Stampa in merito ad un possibile stop del campionato: "La Serie A si fermi, a Milano abbiamo pagato una certa disorganizzazione, come se la Regione volesse distinguersi da Roma, ma poi il virus ci ha messo in guai seri”.

Il campionato secondo lei riparte? “Io lo finirei qui. È pericoloso continuare, il filo dell’equilibrio è sottilissimo. Devono sedersi attorno a un tavolo e iniziare a pensare alla prossima stagione. Tentare di andare avanti mi sembra completamente inutile”.