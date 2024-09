Morte Schillaci, il messaggio di cordoglio della SSC Napoli

vedi letture

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono alla famiglia di Totò"

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Totò Schillaci. Anche la SSC Napoli ha voluto dedicare un messaggio di cordoglio per l'indimenticabile protagonista di Italia 90: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono alla famiglia di Totò Schillaci per la scomparsa dell'eroe delle Notti Magiche di Italia '90".