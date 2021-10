Morto Bernard Tapie, l'ex presidente dell'OM che provò a strappare Maradona al Napoli

Lutto in casa Olympique Marsiglia. Come reso noto dai media francesi, è scomparso all'età di 78 anni Bernard Tapie, storico presidente del club, nonché ex ministro francese e grande uomo d'affari, proprietario di Adidad dal 1990 al 1993. Nel 1986 aveva rilevato l'OM, portandolo alla conquista di quattro campionati e della prima Coppa dei Campioni di un club francese, nel 1993 contro il Milan. E nel 1989 stava per strappare Diego Armando Maradona al Napoli.