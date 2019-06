Mostra d'arte organizzata dal terzino del Psg Meunier, un quadro dedicato anche al Napoli

(ANSA) - BRUXELLES, 3 GIU - Portare il calcio dai grandi stadi alle gallerie d'arte, cercando di avvicinare i tifosi al mondo dei quadri, e viceversa. Con un occhio sempre puntato al mondo del sociale. Così nasce 'Play it art', un progetto del calciatore del Paris Saint-Germain e della nazionale belga, Thomas Meunier, e del suo agente Jacques Lichtenstein, presentato stamattina allo stadio Vanden Stock di Bruxelles, dov'è di casa l'Anderlecht. Quindici gli artisti internazionali chiamati a esporre le loro creazioni, dai giochi di luce alle sculture, dove non manca un tocco d'Italia. Fra gli autori c'è infatti lo spagnolo GR170 (si legge 'Gritto'), che ha realizzato 15 quadri: cinque dei quali dedicati a club italiani. "In ogni opera ci sono l'anno di fondazione delle squadre, i simboli e alcuni dettagli della città in cui queste sono di casa", spiega la curatrice della mostra, Anna Dimitrova, mentre illustra le tele dedicate a Napoli, Juventus, Inter, Milan e Roma.