Muro Buongiorno: ferma 8 dribbling su 10, nessuno meglio di lui in Serie A

Al netto delle ottime prestazioni di Juan Jesus, il rientro di Alessandro Buongiorno è stato inevitabilmente un grande recupero per il Napoli. Il centrale italiano ha numeri difensivi incredibili in questa stagione e c'è un dato in particolare che spicca su tutti. In Serie A, Buongiorno è il giocatore con la percentuale più alta di dribbling contrastati: ben 80,8%. Ciò significa che l'azzurro, quando viene sfidato in uno contro uno, in media vince il duello oltre otto volte su 10.

